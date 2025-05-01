Кит Келлог / © Getty Images

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Россия не выигрывает войну в Украине, потому что не добилась никаких значительных успехов за последние годы. Эту войну можно закончить только дипломатическим путем.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News .

«Россия не выиграет эту войну. Россия не добилась никаких значительных успехов за последние полтора года. Они не захватили Киев, столицу. Они не продвинулись западнее реки Днепр, которая является главным препятствием. Они не захватили Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат и они ничего не достигли. Они продвигаются метрами, а не милями. А украинцы воюют на своей земле. Они воюют упорно», - сказал Келлог.

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Он подчеркнул, что когда россияне говорят, что они побеждают в войне – это не соответствует действительности.

«Если бы они выигрывали, они бы уже победили в этой войне за три года. Но уже идет четвёртый год. Так что я думаю, им нужно это осознать», - отметил спецпредставитель президента США.

По его словам, никто не выиграет в этой войне военным путем – это возможно только путем дипломатии.

Напомним, армия России способна активно воевать максимум год , считает аэроразведчик 59-й бригады ВСУ, блогер Александр Карпюк (Serg Marco). По его мнению, активные бои в Украине будут продолжаться максимум год прежде всего из-за недостаточности финансирования войны.



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