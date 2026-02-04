"Россия не выигрывает войну": Сибига объяснил, в чем дело

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Россия сейчас терпит стратегическое поражение на фронте и в экономике. Так, в 2025 году оккупанты потеряли почти полмиллиона солдат, захватив менее 1% украинской земли. А экономика агрессора вошла в глубокую рецессию.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X.

Проблемы РФ на фронте

«Россия не выигрывает войну против Украины. Более того — эта война является провалом для Москвы. В 2025 году Россия потеряла 480 000 военных убитыми и ранеными, оккупировав при этом лишь дополнительные 0,7% территории Украины», — говорится в заявлении украинского министра.

Даже в январе 2026 года, когда ежедневные потери российской армии превышали 1000 человек, продвижение достигло всего 0,04% территории. Это стало худшим показателем за последние девять месяцев.

В течение 25 месяцев — с января 2024-го по январь 2026 года — Россия смогла захватить еще 21% Донецкой области, заплатив за это сотнями тысяч погибших и раненых. В то же время под контролем Украины до сих пор остается большая часть региона.

Состояние российской экономики

Отдельно Сибига подчеркнул экономический аспект.

«Параллельно российская экономика вошла в глубокую рецессию. Совокупный дефицит бюджетов регионов России в 2025 году достиг рекордных 21 млрд долларов — это в восемь раз больше, чем в 2023-м», — сообщил глава МИД Украины.

По его словам, российские власти не способны остановить спад производства сразу в 12 стратегических отраслях и компенсируют это повышением налоговой нагрузки. В результате только за 2025 год количество закрытых бизнесов выросло на 15%, а еще около 10% предприятий оказались на грани прекращения деятельности.

Проблемы усугубляет и слабое бюджетное планирование.

«Разница между прогнозами Министерства финансов РФ и реальностью будет означать как минимум на 25 млрд долларов меньшие нефтяные доходы для бюджета уже в этом году», — отметил Сибига.

Украина активизирует удары по целям в РФ

Министр указал, что в то же время Украина активизирует удары по законным военным целям на территории России. В течение 2025 года было зафиксировано 719 таких атак, которые нанесли ущерб на сумму около 15 млрд долл. Дипломат заверил, что эта кампания не будет останавливаться.

«Война возвращается туда, откуда она пришла — в Россию. И это справедливо», — подчеркнул украинский министр.

Давление на Россию

Резюмируя, он написал, что для президента России Владимира Путина ситуация продолжает усложняться как на фронте, так и в экономической плоскости. Решающее значение имеют дальнейшее усиление санкций, в частности против российского «теневого флота» и энергетики, а также расширение поддержки обороны и стойкости Украины.

«Чем сильнее давление на Москву и поддержка Украины, тем быстрее завершится война. Чем раньше Путин избавится от иллюзий относительно своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее будут иметь успех мирные усилия», — пояснил Сибига.

Напомним, издание Bloomberg писало, что из-за эффективных атак украинских дронов, которые обеспечивают до 80% всех потерь РФ, количество погибших оккупантов резко возросло, приблизив соотношение убитых к раненым до показателя 1:1. Ежемесячные потери агрессора уже сравнялись с темпами рекрутинга, что лишает Кремль возможности создавать резервы и заставляет задуматься о новой волне мобилизации. Украина поставила стратегическую цель к лету увеличить количество ликвидированных захватчиков до 50 тыс. в месяц, чтобы окончательно подорвать наступательный потенциал врага.

По данным аналитиков ISW, Кремль пытается скрыть реальные экономические проблемы, вызванные войной и санкциями. Несмотря на заявления Путина об «искусственном» замедлении роста ВВП якобы для борьбы с инфляцией, эксперты указывают на обратное. Повышение НДС до 22% с начала 2026 года было вынужденным шагом для покрытия дефицита бюджета из-за огромных военных расходов. Хотя официально инфляцию рисуют на уровне 5,6-6,4%, реальный скачок цен на продукты до 25% свидетельствует о манипуляции статистикой, чтобы создать иллюзию устойчивости экономики.