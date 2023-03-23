Россия не выполняет обязательства по поставкам оружия Индии из-за войны против Украины — Reuters

Россия не может выполнить свои обязательства перед Индией в жизненно необходимых поставках армии Индии.

Россия не выполняет жизненно важные оборонные поставки для индийских военных из-за войны в Украине.

Об этом заявили в Военно-воздушных силах Индии, сообщает Reuters.

Нью-Дели обеспокоен тем, что вторжение России в Украину в феврале 2022 года может повлиять на военные поставки из крупнейшего для Индии источника оборонного оборудования. Заявление ВВС Индии является первым официальным подтверждением таких недостатков.

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Заявление было сделано парламентскому комитету, опубликовавшему его на своем веб-сайте во вторник, 21 марта. Представитель ВВС сообщил парламентариям, что Россия планировала "большую поставку" в этом году, которая не состоится.

Спикер российского посольства в Нью-Дели сказал: "У нас нет информации, которая могла бы подтвердить заявление".

Также эту информацию отказались комментировать в "Рособоронэкспорте".

Наибольшей текущей поставкой является система ПВО С-400 "Триумф", которую Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем уже поставлены, еще две ожидаются.

Также Индия зависит от России относительно запчастей для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, которые являются основными ВВС страны.

Россия, а до нее Советский Союз, в течение десятилетий были основным источником оружия и оборудования для Индии.

По последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на Россию пришлось 8,5 миллиарда долларов из 18,3 миллиарда долларов, которые Индия потратила на импорт оружия с 2017 года.

В последние два десятилетия Нью-Дели пытался уменьшить свою зависимость от Москвы и пытался наладить сотрудничество с другими странами.

Представитель ВВС также проинформировал парламентскую комиссию, что российско-украинская война настолько сильно повлияла на ее поставки, что сократила прогнозируемые капитальные затраты на модернизацию военной техники и оборудования почти на треть.

Военно-воздушные силы спрогнозировали капитальные расходы в размере 853 миллиарда рупий (10,38 миллиарда долларов) на 2022-2023 финансовые годы и сократили их до 588 миллиардов рупий (7,15 миллиарда долларов) в национальном бюджете.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оконфузился во время конференции Raisina Dialogue 2023, проходившей в Индии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Индии выгодно продолжение войны в Украине, поскольку страна неплохо зарабатывает на поставках дешевой нефти из России.

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