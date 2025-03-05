Россия не вытягивает войну: могут ли экономические проблемы подтолкнуть Путина к переговорам

Экономическая ситуация в России ухудшается — это может стать причиной для диктатора Владимира Путина пойти на переговоры

Об этом сообщил политолог Юрий Богданов в эфире КИЕВ24.

"Экономический путь, и многие из российских экономистов оппозиционных пишут, что в экономике России большие проблемы. И это действительно может толкать Путина к возможным переговорам, к попыткам возобновить диалог с Западом. Это возможно. Но при этом, если честно, я пока не вижу каких-то предпосылок, чтобы это произошло быстро", — отметил политолог.

Тем не менее, он отмечает: если Дональд Трамп не найдет эффективных механизмов давления на Москву, пока нет явных предпосылок, почему Путин мог бы сесть за стол переговоров.

Политолог также подчеркивает, что Россия не сможет бесконечно поддерживать свои военные действия, ведь техника на фронте, по прогнозам аналитиков, начнет исчерпываться уже к осени.

Напомним, за три года полномасштабного вторжения Россия потратила более $200 млрд на войну и потеряла по меньшей мере 700 000 военных.

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