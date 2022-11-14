Россия не вывела на боевое дежурство ни одного корабля с "Калибрами" — ОК "Юг"

Враг в любой момент может вывести в море суда с ракетами на борту.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российский флот не вывел в акваторию Черного моря ни одного ракетоносителя с "Калибрами" на борту.

Об этом сообщили сегодня, 14 ноября, в командовании.

Оккупационные войска вывели в Черное море 12 боевых кораблей, среди них нет ни одного судна с ракетами "Калибр" на борту. Однако в командовании отмечают, что это не повод расслабляться. Враг в любой момент может вывести в море суда с ракетами на борту.

Также в командовании отмечают, что ВС РФ продолжает укрепляться на левом берегу Днепра. Враг пытается создать дополнительные рубежи на многоуровневых эшелонах обороны. Также в Бериславском районе войска РФ нанесли ракетный удар двумя ракетами Х-31, однако обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.

Украинская авиация выполнила 4 боевых задач по уничтожению мест сосредоточения живой силы и вооружения на левом берегу Днепра.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Черное море не выходят носители "Калибров" российского вражеского флота.

В то же время в ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы и риски остаются актуальными, поэтому призвали украинцев быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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