Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" — ВМС ВСУ

В Черном море находятся шесть вражеских кораблей, все – без "Калибров".

По состоянию на 22 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть вражеских кораблей, российский флот не вывел в акваторию Черного моря ни одного ракетоносителя с "Калибрами" на борту.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Азовское море – враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Средиземное море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

Также сообщается, что за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 35 судов, из них 10 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 47 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему отсутствие российских "Калибров" в Черном море не отменяет угрозу.

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