Россия не вывела в Черное море ни одного корабля: в МВС назвали причину

Погода в морях в последнее время не позволяет оккупантам выводить корабли для применения ракетного вооружения.

В настоящее время Военно-морские Силы не фиксируют никаких российских кораблей в море – в первую очередь из-за непогоды. Около суток сильно штормит, зафиксирован сильный ветер. Поэтому враг не рискует выводить свои суда.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМД Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

Он отметил, что россияне в любом случае не в состоянии совершать пуски.

"Применение самих систем вооружения невозможно. Там корветы достаточно устойчивы к подобным погодным условиям, но системы вооружения рассчитаны на немного другие условия использования", — рассказал Плетенчук.

Также у россиян, по его словам, есть определенные проблемы с применением авиации в этом регионе. Сильные порывы ветра мешают самолетам. Однако, несмотря на это, авиация сохраняет свою активность над Черным Морем, что является проблемой для Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот.

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