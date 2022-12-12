Россия держит в трех морях 19 боевых кораблей

В Черном море находятся восемь вражеских кораблей.
В понедельник, 12 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей – из них ни одного ракетоносителя.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять – носители крылатых ракет "Калибр", общим залпом – 76 ракет.
Также сообщается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря – 0 судов; к Черному морю – три судна.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, в Румынии к берегу Черного моря прибило дрейфующую морскую мину.
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