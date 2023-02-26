Россия не вывела в Черное море ракетоносители, однако угроза удара остается – Гуменюк

По состоянию на утро воскресенья, 26 февраля, Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя, однако угроза остается.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Корабли РФ прижимаются ближе к восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что отдают себе отчет, что дальнобойное оружие все ближе и ближе", — пояснила Гуменюк.

Спикер также предупредила, что, несмотря на шторм, угроза все еще остается, ведь россияне через несколько часов могут подготовить и вывести ракетоносители в море.

"Вполне вероятно, что враг применяет тактику усыпления бдительности. Они пытаются изматывать психологию и психику нашего населения постоянными обстрелами, активностью авиации, а затем неожиданно могут нанести ракетный удар", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Наталья Гуменюк отмечала, что Россия ищет новую тактику и наблюдает за реакцией украинцев. Поэтому РФ может выждать период после 24 февраля и нанести удар, когда все якобы выдохнут. Впрочем, ракетные обстрелы и атака "шахедами" в течение дня – не исключены.

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