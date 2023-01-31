Россия не задействовала все возможные резервы и готовится к неизбежному наступлению – ISW

Россия создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы, вероятно, в Луганской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий", – отмечают аналитики.

Они напомнили о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам и все указывает на противоположное, а также Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы благодаря увеличению внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея. Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

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Также аналитики приняли во внимание заявление председателя Совета резервистов ВСУ Ивана Тимочко о том, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе и будут вынуждены начать наступление из-за растущего внутреннего давления, необходимого для победы.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", – говорится в отчете ISW.

Кроме того, аналитики ISW обратили внимание на то, что из сообщений российских военных блоггеров Россия задействовала еще не все резервы и готовит их для решающего наступления.

Ранее аналитики сообщили, что президент России Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, скорее всего, в Луганской области.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

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