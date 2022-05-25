Россия не заинтересована в завершении войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит интерес России в прекращении войны, которая длится уже три месяца.

Единственным позывным моментом глава государства называет разблокировку "Азовстали" и эвакуацию гражданских лиц.

Об этом Зеленский сказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Да, не вижу. Я не вижу интереса. Я не вижу предметных вещей. Единственный положительный момент, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и эвакуации гражданских лиц. Больше я никаких шагов не вижу", — заметил президент.

По словам Зеленского, российский президент-диктатор до конца не осознает, что происходит.

"Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Эта война Украины не против кого-то, а за себя, за свою землю. Он должен жить в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности" ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что у Путина было несколько вариантов действий в отношении Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Оставшееся решение о нападении на Украину он принял после обеда 23 февраля.

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