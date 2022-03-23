Россия недооценила боеспособность Украины, поэтому увязла и постепенно утилизируется — политолог

Вместе с тем стал разрушаться и "эталон боеспособности" РФ.

Россия недооценила боеспособность Украины, поэтому завязла и постепенно утилизируется.

Об этом на своей странице в соцсети написал эксперт Украинского института будущего, политолог Игорь Тишкевич.

По его словам, белорусское правительство долгие годы наблюдало за трансформацией ВСУ, изучали опыт и даже пытались его перенять. Это находило отражение, в том числе, в новых образцах вооружений.

Тем временем Кремль давил на общество своими мнимыми результатами в Чеченской войне, войне против Грузии, операции в Сирии. Способствовала тому российская пропаганда.

“Даже на фоне признания прогресса ВСУ, базовое восприятие оставалось в старых рамках — российскую армию считали эталоном боеспособности. Этому концепту более 20 лет и он успел стать ключевым. И тут Россия силами своих вооруженных сил, росгвардии и другого сброда вторгается в Украину. Но проходит неделя, вторая, третья, а Украина не сдается. Более того, российское вторжение завязло и идет процесс планомерной утилизации того самого эталона боеспособности”, — поясняет политолог.

Вместе с тем стал рушиться и “эталон боеспособности” РФ. При этом ВСУ продолжают демонстрировать способность ставить рациональные цели и малыми силами их достигать.

“Это, если хотите, разрыв шаблона, потеря ориентира. И зависть “российским зарплатам” военных начинает сменяться простым тезисом “платят лучше, но не долго. Второй аспект — демонстрация российского отношения к погибшим и пленным. Для среднестатистического белоруса дико не вернуть домой и не похоронить погибшего. Процесс только начинается. И пока рано говорить о быстрых результатах. Но каждый день пробуксовки РФ в Украине добавляет аргументов”, — отмечает Игар Тишкевич.

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