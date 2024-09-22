Россия нещадно обстреливает Украину: Зеленский назвал количество выпущенных бомб и ракет

В течение текущей недели оккупанты применили по Украине более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов" и почти 30 ракет разных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этой ночью Россия снова ударила по Харькову — авиабомбами по обычному жилому дому. В результате обстрела 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", — отреагировал он.

Зеленский отметил важность усилить способности Украины.

"Нам необходимо усилить наши способности для еще большей защиты жизней людей и безопасности. Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", — добавил глава государства.

Напомним, Россия сбросила ФАБ-500 на Харьков. Одна из бомб попала возле многоэтажки. По последним данным, 21 человек пострадал.

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