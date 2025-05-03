Россия несет рекордные потери на фронте: ISW ответило, почему наступление врага замедлилось

Потери окупантов / © Associated Press

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Российские войска сейчас несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024-го. Однако агрессор продолжает наступление, разворачивая низкопрофессиональных бойцов. Такая тактика позволяет поддерживать давление, но ограничивает возможности сложных операций.

Об этом сообщили аналитики ISW.

По данным ISW, с сентября по декабрь 2024 года россияне захватили 2 949 км², потеряв 174 935 военных — в среднем 59 погибших на 1 км². Потери достигли пика в декабре — 49 135 человек, а темпы наступления упали с 839 км² в ноябре до 593 км² в декабре.

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В январе — апреле 2025 года продвижение замедлилось на 45%, хотя потери уменьшились лишь на 10%.

«Вероятно, российское военное командование смирилось с подобными показателями потерь личного состава, несмотря на значительное снижение темпов территориальных достижений», — говорится в отчете.

Несмотря на сообщения об определенном замедлении продвижения российских войск на линии фронта, аналитики Института изучения войны (ISW) не фиксируют значительного снижения темпов наступательных операций. Страна-агрессор продолжает генерировать достаточно ресурсов, чтобы компенсировать потери, не меняя приоритетов на любом участке.

Новобранцев готовят только месяц перед отправкой на фронт, что резко снижает их боеспособность. Однако российское командование активно использует их в массированных пехотных атаках.

Напомним, ISW заявило, что Украина быстро наращивает производство и возможности дронов для обороны.