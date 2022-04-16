Россия несет тяжелые потери: на войну стали собирать "наркоманов, дедов и проституток в мужском виде"

В перехваченном СБУ разговоре один из военных инструкторов России пожаловался на новую партию новобранцев.
У России проблемы не только с техникой, но и с личным составом.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор одного из российских военных инструкторов, в котором он жалуется на новую партию новобранцев. По словам инструктора, на подготовку прислали, мягко говоря, не совсем подходящих для войны "солдат":
"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде", — говорит инструктор.
Кроме того, он посетовал, что новобранцы начали оттачивать мастерство мародерства прямо на своих – на тренировочных базах РФ:
"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим — там какой-то заместитель дивизии был... Пока я с ним общался, возвращаемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько п*зд*нутый... Они мародерят сами у себя!" – говорит российский инструктор.
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