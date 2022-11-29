Россия несколькими ракетами обстреляла Днепр: стало известно, во что попали и какие масштабы разрушений

Россияне вечером 28 ноября несколькими ракетами обстреляли Днепр. Они уничтожили частное предприятие, на месте загорелся пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы. Детали выясняются", — написал Резниченко.

Взрывы в Днепре

Вечером 28 ноября в Днепропетровской области в 22.12 объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в областном центре были слышны взрывы.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за 9 месяцев войны Россия нанесла по Украине 16 тысяч ракетных ударов, из которых 97% по гражданской инфраструктуре.

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