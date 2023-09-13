Россия несколько часов атаковала Одесщину дронами: что известно по попадания

Ночью против 13 сентября российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Произошло попадание по гражданской инфраструктуре Подунавья. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"В течение 4,5 часов ночью враг атаковал Одесщину ударными дронами. Еще раз целил по гражданской инфраструктуре Подунавья", — говорится в сообщении.

Силам ПВО удалось сбить 32 БпЛА типа "Shahed-131/136". Произошло попадание по припортовой инфраструктуре. В результате атаки изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта.

Отмечается, что семь гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, после полуночи ПС ВСУ сообщили, что Одесской области угрожают вражеские ударные беспилотники. Отмечалось, что несколько групп ударных БПЛА из Черного моря направлялись в южные районы области.

Впоследствии в ОВА проинформировали, что россияне в очередной раз атаковали юг Одесщины. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

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