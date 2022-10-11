Россия несколько месяцев накапливала 83 ракеты для массового удара по Украине – эксперт

Для того чтобы массово атаковать Украину 10 октября, агрессорка Россия несколько месяцев накапливала ракеты. В течение всего одного дня оккупанты использовали 83 ракеты.

Об этом заявил военный эксперт Павел Лузин в разговоре с The Insider.

По его словам, после обстрела территории Украины у Кремля нет запасов крылатых ракет для подобных массированных атак.

"Те 83 ракеты, которые Россия использовала, их несколько месяцев накапливала. Это если говорить о крылатых ракетах. Старые советские ракеты Х-22, зенитные ракеты от С-300, ракеты "Точка-У", "Ураган" — этого хорошо хватает еще, но тоже немного. Для террора хватает, но ни для чего больше", — подчеркнул Лузин.

Эксперт говорит, что ежегодно в РФ производят более 50 штук каждого типа дальнобойных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет: "Калибров" морского и наземного базирования, авиационных X-101, противокорабельных ракет "Оникс" и ракет для комплекса "Искандер". Всего – примерно 200 штук в год. Кроме того, выпускают не больше 20 ракет воздушного базирования Х-32.

"Резко нарастить производство или закупить ракеты в других странах для таких массированных атак, как 10 октября, невозможно ни организационно, ни технически, ни технологически. Возможны лишь обстрелы менее продвинутыми ракетами или иранскими дронами, однако в целом они ни на что не повлияют", — подчеркнул Павел Лузин.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Читайте также: