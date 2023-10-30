Россия незаконно этапирует на свою территорию крымскотатарских политзаключенных: омбудсмен рассказал подробности

Где именно сейчас Нариман Джелял и какое его состояние здоровья, пока неизвестно, поскольку уже несколько недель он не выходит на связь с женой.

Россия продолжает незаконную практику этапирования на свою территорию граждан Украины. Стало известно об этапировании крымскотатарских политзаключенных Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 30 октября.

"Россия продолжает преступную практику незаконного этапирования граждан Украины на свою территорию! По имеющейся у меня информации, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и крымскотатарского активиста Азиза Ахтемова россияне незаконно этапируют в Минусинск в Восточной Сибири. Политзаключенный Асан Ахтемов находится на этапе к Владимиру", – написал Лубинец.

Как отметил омбудсмен, местонахождение Джеляла и состояние его здоровья неизвестны. "Уже несколько недель он не выходит на связь с женой", – сообщил Лубинец.

"Этапируя граждан Украины на свою территорию, РФ грубо нарушает Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права относительно гуманного отношения к гражданскому населению во время войны. В частности, государство-оккупант не имеет права принудительно перемещать гражданских лиц с оккупированной территории на свою. Более того, граждан Украины из временно оккупированного Крыма подвергают давлению и испытаниям суровым климатом. Ведь в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами, заключенные должны направляться для отбывания наказания в учреждения, расположенные вблизи города проживания", — отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец добавил, что ЕСПЧ в своей практике также признал, что помещение осужденных в удаленную колонию (расположенную в нескольких тысячах километрах от города, где проживают их семьи), составляет вмешательство в их права по статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Мировое сообщество должно решительно реагировать на нарушение Российской Федерацией норм международного гуманитарного права и требовать немедленного освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины", — резюмировал он.

Напомним, Нариман Джелял является первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного в Крыму с 2016 года как "экстремистскую организацию", Азиз и Асан Ахтемовы – крымскотатарские активисты. Все трое были задержаны силовыми структурами оккупационной администрации в сентябре 2021 года по сфабрикованным обвинениям. Осенью того же года Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых дополнительно обвинили в преступлениях, которых они не совершали.

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