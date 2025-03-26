Россия незаконно осудила 23 "азовца": самый большой приговор — 23 года

Судебный процесс прошел в рамках так называемого "дела 24-х". В нее входили не только бойцы, но и работники тыловых подразделений — повара, кладовщики, технический персонал.

В России вынесли неправомерные приговоры 12 военнопленным бойцам бригады "Азов", обвинив их в "насильственном захвате власти" и участии в "террористической организации". Наказание – от 13 до 23 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности:

Александр Мухин — 22 года,

Ярослав Ждамаров — 22 года,

Олег Жарков — 13 лет,

Анатолий Грицик — 13 лет,

Алексей Смыков — 13 лет,

Олег Межгородский — 17 лет,

Александр Ирха — 15 лет,

Артем Гребешков — 20 лет,

Артур Греческий — 22 года,

Александр Мероченец — 22 года,

Олег Тишкул — 22 года,

Никита Тимонин – 22 года.

Еще 11 украинских военных "приговоры" вынесли заочно.

Судебный процесс прошел в рамках так называемого "дела 24-х". В нее входили не только бойцы, но и работники тыловых подразделений — повара, кладовщики, технический персонал. Всех пленили в Мариуполе весной 2022 года.

Часть фигурантов дела уже вернули в Украину во время обменов: двоих – до начала процесса, еще восьмерых – в сентябре 2023 года. Один из пленных, военный Ищенко, скончался в российском СИЗО.

Напомним, что Россия не хочет включать в обменные списки украинских военнопленных из "Азова" и морской пехоты.