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Россия незаконно осудила 23 "азовца": самый большой приговор — 23 года

Россия незаконно осудила 23 "азовца": самый большой приговор — 23 года

Россия незаконно осудила 23 азовца. / Фото: Фото из открытых источников

Судебный процесс прошел в рамках так называемого "дела 24-х". В нее входили не только бойцы, но и работники тыловых подразделений — повара, кладовщики, технический персонал.

В России вынесли неправомерные приговоры 12 военнопленным бойцам бригады "Азов", обвинив их в "насильственном захвате власти" и участии в "террористической организации". Наказание – от 13 до 23 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности:

  • Александр Мухин — 22 года,
  • Ярослав Ждамаров — 22 года,
  • Олег Жарков — 13 лет,
  • Анатолий Грицик — 13 лет,
  • Алексей Смыков — 13 лет,
  • Олег Межгородский — 17 лет,
  • Александр Ирха — 15 лет,
  • Артем Гребешков — 20 лет,
  • Артур Греческий — 22 года,
  • Александр Мероченец — 22 года,
  • Олег Тишкул — 22 года,
  • Никита Тимонин – 22 года.

Еще 11 украинских военных "приговоры" вынесли заочно.

Судебный процесс прошел в рамках так называемого "дела 24-х". В нее входили не только бойцы, но и работники тыловых подразделений — повара, кладовщики, технический персонал. Всех пленили в Мариуполе весной 2022 года.

Часть фигурантов дела уже вернули в Украину во время обменов: двоих – до начала процесса, еще восьмерых – в сентябре 2023 года. Один из пленных, военный Ищенко, скончался в российском СИЗО.

Напомним, что Россия не хочет включать в обменные списки украинских военнопленных из "Азова" и морской пехоты.

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