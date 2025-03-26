Россия незаконно осудила 23 "азовца": самый большой приговор — 23 года

Судебный процесс прошел в рамках так называемого "дела 24-х". В нее входили не только бойцы, но и работники тыловых подразделений — повара, кладовщики, технический персонал.
В России вынесли неправомерные приговоры 12 военнопленным бойцам бригады "Азов", обвинив их в "насильственном захвате власти" и участии в "террористической организации". Наказание – от 13 до 23 лет колонии строгого режима.
Об этом сообщают российские СМИ.
В частности:
- Александр Мухин — 22 года,
- Ярослав Ждамаров — 22 года,
- Олег Жарков — 13 лет,
- Анатолий Грицик — 13 лет,
- Алексей Смыков — 13 лет,
- Олег Межгородский — 17 лет,
- Александр Ирха — 15 лет,
- Артем Гребешков — 20 лет,
- Артур Греческий — 22 года,
- Александр Мероченец — 22 года,
- Олег Тишкул — 22 года,
- Никита Тимонин – 22 года.
Еще 11 украинских военных "приговоры" вынесли заочно.
Судебный процесс прошел в рамках так называемого "дела 24-х". В нее входили не только бойцы, но и работники тыловых подразделений — повара, кладовщики, технический персонал. Всех пленили в Мариуполе весной 2022 года.
Часть фигурантов дела уже вернули в Украину во время обменов: двоих – до начала процесса, еще восьмерых – в сентябре 2023 года. Один из пленных, военный Ищенко, скончался в российском СИЗО.
Напомним, что Россия не хочет включать в обменные списки украинских военнопленных из "Азова" и морской пехоты.
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