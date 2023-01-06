Россия никогда не соблюдала перемирие за все годы войны: статистика от Минобороны

Анна Маляр подчеркнула, что только вывод российских войск с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за все девять лет войны Россия ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.

Об этом Маляр написала в Сети 6 января, опубликовав подробную статистику и факты несоблюдения перемирия со стороны РФ.

Так, заместитель главы Минобороны напомнила, что всего с 2014 года и за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня. Об этом стороны договаривались в рамках трехсторонней контактной группы:

с 18:00 05.09.2014 г. с 00:00 15.02.2015 г. с 00:00 01.10.2015 г. с 00:00 30.04.2016 г. (Пасхальное перемирие); с 00:00 01.09.2016 г. (школьное перемирие); с 00:00 24.12.2016 г. (Новогоднее перемирие); с 00:00 24.06.2017 г. (хлебное перемирие); с 00:00 25.08.2017 г. (школьное перемирие); с 00:00 23.12.2017 г. (Новогоднее перемирие); с 00:00 05.03.2018 г. с 00:00 30.03.2018 г. (Пасхальное перемирие).

"Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", – говорится в сообщении Маляр.

"Перемирие" периода проведения ООС

Замминистра напомнила, что во время проведения Операции объединенных сил Украина с Россией еще несколько раз договаривались о прекращении огня. Однако в результате страна-агрессор продолжала нарушать договоренности.

Только в 2019 году боевые потери Украины на Донбассе составляли 97 погибших.

К началу последнего, июльского перемирия, в 2020 году погибли еще 32 украинских военных, еще 220 бойцов получили ранения.

После этого очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня" был введен 27 июля 2020 года. Однако российская армия сумела соблюсти его только в течение получаса. Уже около 00:20 оккупанты обстреляли подразделения украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один вражеский обстрел был зафиксирован около 9:00.

"В конце концов, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов. Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", — резюмировала заместитель министра обороны.

Что известно о "перемирии" от Путина

Российский президент Владимир Путин 5 января отдал приказ объявить "перемирие" на фронте в Украине в сочельник и Рождество. Это было объявлено в одностороннем порядке, с Киевом Москва ни о чем не договаривалась.

Комментируя приказ Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на самом деле в РФ хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подогнать ближе к их позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.