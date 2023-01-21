Россия никогда не знала таких потерь: разведка США назвала потрясающее количество уничтоженных в Украине оккупантов

По данным американской разведки, за почти 11 месяцев войны против Украины Россия потеряла более 188 тыс. военных преступников, включая наемников ЧВК "Вагнер". Сюда входят как погибшие, так и раненые.

Об этом британскому таблоиду The Sun подтвердили источники в обороне.

Также читайте Российские диверсанты пытались пересечь границу на Сумщине: что известно

Отмечается, огромную новую цифру погибших и раненых в боях сообщили союзникам на саммите "Рамштайн-8", проходившем на авиабазе Рамштайн в Германии. Высокопоставленный генерал США Марк Милли заявил, что Россия понесла колоссальные потери, но публично не обнародовал точную цифру. Отвечая на вопрос о потерях россиян, он сказал, что количество жертв сейчас "значительно превышает 100 тысяч".

"Это значительное увеличение по сравнению с публично оцененными 100 000 российских солдат, которые были убиты, ранены или дезертировали после вторжения в феврале прошлого года, о чем министр обороны Великобритании Бен Уоллес очертил в конце прошлого года", — говорится в сообщении западного СМИ.

Для сравнения, россияне утверждали, что они понесли лишь 15 000 потерь во время оккупации Афганистана в течение 1980-х годов.

Потери России с самого начала полномасштабного вторжения

Общие боевые потери России к утру 21 января составляют более 120 160 человек. За минувшие сутки ликвидировано 860 российских военных. За 20 января ликвидировано 770 русских военных.

В пятницу, 20 января, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что Россия и Украина понесут колоссальные потери в войне. В частности, он подтвердил данные Генштаба ВСУ о потерях РФ, достигающих более 100 тыс.

Потери врага на 18 января: ВСУ уничтожили почти 118 тысяч российских оккупантов

Читайте также: