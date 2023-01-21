Россия никогда не знала таких потерь: разведка США назвала потрясающее количество уничтоженных в Украине оккупантов

После саммита "Рамштайн-8" генерал США Марк Милли заявил, что Россия несет колоссальные потери.
По данным американской разведки, за почти 11 месяцев войны против Украины Россия потеряла более 188 тыс. военных преступников, включая наемников ЧВК "Вагнер". Сюда входят как погибшие, так и раненые.
Об этом британскому таблоиду The Sun подтвердили источники в обороне.
Отмечается, огромную новую цифру погибших и раненых в боях сообщили союзникам на саммите "Рамштайн-8", проходившем на авиабазе Рамштайн в Германии. Высокопоставленный генерал США Марк Милли заявил, что Россия понесла колоссальные потери, но публично не обнародовал точную цифру. Отвечая на вопрос о потерях россиян, он сказал, что количество жертв сейчас "значительно превышает 100 тысяч".
"Это значительное увеличение по сравнению с публично оцененными 100 000 российских солдат, которые были убиты, ранены или дезертировали после вторжения в феврале прошлого года, о чем министр обороны Великобритании Бен Уоллес очертил в конце прошлого года", — говорится в сообщении западного СМИ.
Для сравнения, россияне утверждали, что они понесли лишь 15 000 потерь во время оккупации Афганистана в течение 1980-х годов.
Потери России с самого начала полномасштабного вторжения
Общие боевые потери России к утру 21 января составляют более 120 160 человек. За минувшие сутки ликвидировано 860 российских военных. За 20 января ликвидировано 770 русских военных.
В пятницу, 20 января, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что Россия и Украина понесут колоссальные потери в войне. В частности, он подтвердил данные Генштаба ВСУ о потерях РФ, достигающих более 100 тыс.
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