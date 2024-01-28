Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: какие регионы оказались под ударом

В ночь на 28 января российские захватчики атаковали Украину восемью ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Выпустили их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ).

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враг также применил две ракеты "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области РФ и три ракеты из ОКР С-300 по Донбасу с временно оккупированной территории области.

Были атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону. О ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщат местные администрации. Предварительно, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с Восточного направления летели баллистические ракеты.

Читайте также: