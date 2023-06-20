Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами: откуда и сколько целей летело на Украину

Основным направлением атаки для врага была Киевская область.

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и иранскими дронами. В частности, противник выпустил 35 ударных дронов "Shahed-136/131", из них 32 уничтожены ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС.

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"Пуски осуществлялись с северного и южного направлений – Брянская обл. и восточное побережье Азовского моря. В общей сложности кафиры применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне. 30 "шахедов" уничтожено силами и средствами Суховоздушных Сил, еще два – подразделениями" — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что основным направлением удара для врага была Киевская область. Здесь уничтожено более двух десятков "шахедов".

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой — ракетами "Искандер-М" /С-300.

"Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск", — подытожили в ВС ВС.

Россия атаковала Украину 20 июня

Напомним, ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. После этого в ряде областей раздались взрывы. В частности, в Запорожье, Киеве и Львове.

Утром городской голова Андрей Садовый сообщил, что россияне атаковали Львов и область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. На месте атаки возник пожар. На месте работают все службы.

Также силы ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева почти два десятка враждебных целей. По данным КМВА, вражеские дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям.

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