Россия ночью мощно ударила по Днепропетровщине: власти сообщили трагические новости

"Прилеты" зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

В ночь на 9 марта россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. Защитники сбили над Днепропетровской 7 вражеских ракет.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

"Cитуация на Днепропетровщине по состоянию на 8:20. Оккупационная армия РФ терроризировала Днепропетровщину всю ночь. Враг атаковал область ракетами, дронами, из тяжелой артиллерии. 34-летний мужчина погиб, девушка 28 лет и парень 19 лет пострадали из громады на Никопольщине. Раненых госпитализировали. Враг почти всю вещь атаковал громаду из РСЗО: там повреждено 12 частных домов, одно хозяйственное сооружение разрушено и еще 9 изуродовано, задело и линию электропередач", — сообщил он.

С тяжелой артиллерии оккупанты нанесли удар и по Никополю. В городе повреждены 4 пятиэтажки. Обошлось без жертв.

Утром под обстрел попала Марганецкая громада. Поврежден частный дом. Есть попадания в Никопольском, Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах.

"Серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия атак ликвидируют. Из-за вражеских обстрелов в области применяются экстренные отключения света. В результате были обесточены канализационно-фильтровальные станции на левом берегу города Каменское. Из-за отсутствия света в Первотравенске пока прекращено водоснабжение", – добавил он.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Взрывы раздались в ряде регионов. Громко было, в частности, в столице, Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре.

Житомир враг атаковал ударными дронами. Часть города без света и воды. Остановился электротранспорт. Предварительно, пострадавших нет.

В небе над Одесчиной подразделение противовоздушной обороны сбило шесть ракет и один беспилотник.

Во Львовской области ракета оккупантов упала в жилой зоне. В результате четыре человека погибли.

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