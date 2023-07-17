Россия ночью нанесла ракетно-авиационный удар по Украине: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Об этом говорится в утреннем возведении Генштаба ВСУ.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины держат оборону. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области.

украинские воины держат оборону. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка — Донецкой.

оккупанты вели безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка — Донецкой. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение возле Курдюмовки, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба на Донетчине.

украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение возле Курдюмовки, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба на Донетчине. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них — Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них — Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении , в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное.

, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное. На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них – Малиновка, Гуляйполе, Волшебное Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис, Разлив Херсонской области и город Херсон.

Ответ ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.