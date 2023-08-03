Россия вечером снова обстреляла Херсон: оккупанты попали в медицинское учреждение и ТЦ

Оккупанты весь день терроризируют Херсон.

Российская террористическая армия вечером, 3 августа, в очередной раз обстреляла Херсон. Оккупанты попали в торговый центр и местное медицинское учреждение.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Окупать весь день 3 августа обстреливали Херсон. Ночью россияне продолжили террор мирного города и обстреляли медицинское учреждение и торговый центр. ОВА показала видео с места вражеского удара.

"Сегодня весь день оккупанты бьют по центру. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура. И вот снова очередной обстрел. Попали в торговый центр, а также — медучреждение", — говорится в сообщении.

Обстрел Херсона 3 августа

Утром 3 августа ОВА сообщила, что российская армия снова обстреляла Херсон. Под удар врага попала церковь в центре города, а также троллейбус, в котором находились пассажиры. Три человека получили ранения.

Когда на место пожара в соборе прибыли спасатели, российские террористы еще раз открыли огонь по людям.

Также российские террористы после обеда обстреляли центр Херсона. Из-за этого пострадал волонтер из Норвегии.

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