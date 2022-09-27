Россия нумерует иранские дроны трехзначными цифрами, чтобы их количество нельзя было сосчитать — эксперт

Однако это может означать, что Россия на самом деле получила малое количество дронов-камикадзе.

В России существенно уменьшилось количество иранских дронов, которыми она атакует южные регионы Украины, в частности, Одессу.

Об этом 24 канала рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, Россия пытается запутать Украину, чтобы мы не знали точного количества дронов, которое есть у них на вооружении.

"Россияне намеренно пытаются нас запутать касательно количества этих дронов. Они наносят трехзначные числа (порядковый номер) на эти дроны, чтобы показать, что их много. Но на самом деле еще может оказаться, что наши ПВО научатся сбивать иранские дроны, и они вдруг закончатся у россиян ", – объяснил он.

Он также отметил, что ВСУ метко "минусируют" такие дроны, поэтому в России существенно уменьшилось их количество. Не исключено, что они могут внезапно закончиться.

По его словам, есть примеры, когда несколько иранских беспилотников "Shahed" удалось сбить с помощью зенитно-ракетных комплексов. Был даже случай на юге, когда две ракеты сбили сразу четыре дрона.

Военный эксперт говорит, что у нас есть официальная цифра – 10 сбитых беспилотников, хотя в общей сложности их могли сбить около 20.

По его мнению, Иран мог изготовить около 500 дронов, а россиянам могли передать около 100.

"Но есть интересный момент – по некоторым данным этими дронами управляют сами иранцы, их, вероятно, не смогли осилить россияне", – рассказал он.

Напомним, ВСУ снова уничтожили все три вражеских дрона-камикадзе, атаковавших Одесскую область.

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