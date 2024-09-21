Россия обещает миллионы рублей за переезд на оккупированные территории Украины – ЦНС

Россия объявила о выплатах своим гражданам, которые согласятся переехать на временно оккупированные территории Украины.

Россия будет платить деньги своим гражданам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины. Речь идет именно о захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и полуостров Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что соответствующий указ, предусматривающий такие соцгарантии, издал российский диктатор Владимир Путин. Гражданами РФ обещают выплатить от 3 до 5 млн рублей. Однако есть нюанс, необходимо привезти с собой семью.

"Выплаты обещают, прежде всего, тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю свою семью", — говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, наиболее востребованными для оккупационных администраций работники, которые могут обустраивать рубежи или позиции и перевозить грузы. Кроме того, нужны строители для "восстановления" объектов инфраструктуры в оккупированных украинских городах, уничтоженных российскими войсками.

Центр национального сопротивления добавил, что на временно оккупированных территориях враг до сих пор не может завершить формирование оккупационных администраций. Оккупанты до сих пор ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут полноценно запустить в работу ряд своих фейковых структур. Причиной является дефицит коллаборантов.

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