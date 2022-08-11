Россия обеспокоена взрывами на аэродроме в Крыму и думает о переносе псевдореферендума — ISW

Россию очень смутила выхухи 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму.

Институт изучения войны считают, что именно из-за взрывов, уничтоживших 9 самолетов, оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

Об этом сообщается в свежем отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу "Саки" в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км российскими линиями, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий". К слову, это противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни одно судно.

Смена планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату своих "псевдореферендумов".

"Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", — добавляют в ISW .

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Сейчас на захваченном русскими аэродроме оккупанты размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М. Там тоже, возможно, были вертолеты.

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