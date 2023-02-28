Россия обходила санкции с первых дней войны в Украине: как ей это удалось – отчет

РФ обходила через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Гонконг и Турция.

Россия продолжала получать компоненты западного производства, которые могли использовать для производства оружия против Украины до ноября 2022 года.

Об этом говорится в отчете Международного партнерства по правам человека (IPHR) и независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

Отмечается, что компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, импортировались в Россию через официальных дистрибьюторов или третьи страны, такие как Гонконг и Турция.

"Данные, которые выявили и проанализировали НАКО в рамках этого отчета, свидетельствуют о том, что в состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых девять американских, а также швейцарская и тайваньская", — говорится в сообщении.

Международное партнерство по правам человека (IPHR) является независимой неправительственной организацией, основанной в 2008 году. В частности, IPHR документирует жестокие преступления, совершенные в контексте войны России против Украины с 2014 года, и использует собранные доказательства для привлечения виновных к ответственности.

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Напомним, недавно ЦРУ рассекретили, что Россия помогает Ирану в развитии его ракетной программы в обмен на поставку беспилотников и другого оружия для использования в войне против Украины.

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