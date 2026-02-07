Терминал Starlink / © Getty Images

Противник заранее рассчитывал на активное использование Starlink для работы ударных беспилотников, поэтому вынужден в сжатые сроки адаптироваться или искать новые технические решения.

Об этом сообщил офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

По его словам, российская сторона долгое время широко применяла спутниковую связь Starlink.

«На самом деле россияне использовали очень большое количество Starlink. А проблема в том, что враг уже настолько обнаглел, что даже на дешевых дронах „Молния“ начал применять Starlink», — отметил Храпчинский.

Он объяснил, что такое решение стало массовым и давало противнику существенные преимущества.

«Это стало активно распространенным решением, которое помогло противнику не только получать связь среди своих подразделений, но еще обеспечивать ударные беспилотники», — подчеркнул офицер резерва Воздушных сил ВСУ.

По его убеждению, блокировка Starlink для российских войск состоялась в точный момент — именно тогда, когда враг планировал активнее использовать эту технологию.

«Противник столкнулся с тем, что ему сейчас нужно быстро адаптироваться или искать новые решения, потому что борта, которые уже готовы под такие решения, нужно менять под новые возможности связи», — подытожил Храпчинский.

Ранее сообщалось, что у россиян из-за отсутствия Starlink резко снизилось количество штурмов, а также фиксируются случаи стрельбы друг в друга среди оккупационной армии.

Мы ранее информировали, что блокирование спутниковой связи Starlink для РФ привело к хаосу на фронте, остановке штурмов и массовым проблемам в войсках захватчиков.