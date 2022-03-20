Россия обратилась к Ливии в поисках боевиков для войны против Украины

Россия обратилась к Ливии в поисках боевиков для войны против Украины

Переброска военных наемников, вероятно, будет производиться за счет частной военной компании "Лига".

Россия обратилась в Ливию в поисках боевиков для войны против Украины. Военное руководство этой страны пообещало прислать в РФ "добровольцев".

Об этом 20 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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