Россия обстреливает "Азовсталь", где скрываются около тысячи человек, сверхтяжелыми авиабомбами — видео

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате бомбардировки.

Российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами.

Там, в подземных укрытиях, находятся не менее тысячи мирных жителей. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди. Видео с высоты птичьего полета разместил Мариупольский городской совет в Telegram.

В ролике виден густой черный дым.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате бомбардировки.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководству РФ с требованием немедленно открыть гумкоридор из Мариуполя. Украина также требует "срочного гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц".

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