Россия обстреливает мирные города Украины запретными фосфорными бомбами — Денисова

Использование фосфорных боеприпасов против мирного населения строго-настрого запрещено Протоколом III к Конвенции.

Войска РФ обстреливают мирные города Украины запретными фосфорными бомбами. Ночью, 13 марта, в Попасную Луганской области попали снаряды с фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Такие снаряды содержат зажигательное соединение, температура горения которого превышает 800°C, распространяющегося по территории в несколько сотен квадратных метров. Поражение может вызвать особо тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и болезненную смерть. Для лечения этих ранений требуется специально обученный медицинский персонал, который при работе тоже может получить фосфорные раны. Использование фосфорных боеприпасов против мирного населения строго запрещено Протоколом III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", — написала она.



Денисова отметила, что "обстрел российскими захватчиками мирного города таким оружием является военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии с Римским уставом международного уголовного суда и должен быть учтен при рассмотрении дела о геноциде украинского народа Международным уголовным судом".



"Обращаюсь к странам-членам ООН ускорить создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины. Ни одно преступление руководства государства-террориста РФ и его рашистских войск не должно остаться без наказания", — добавила Людмила Денисова.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина ежедневно фиксирует все военные преступления РФ для будущих судебных процессов и передает данные в ООН.

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