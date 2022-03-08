Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза, следующего в Мариуполь — Верещук

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий подчеркнула, что если пострадают от этих обстрелов люди, Украина обратится в международный трибунал.

Вес груза более 90 тонн. Наш гуманитарный груз следует в Мариуполь и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя РФ, официально предупредив Красный Крест, что 5 и 6 марта о том, что они готовы соблюдать режим прекращения огня.

Об этом 8 марта сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Обращусь в Российскую Федерацию: мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших с вами переговорах. Мы сообщили Красный Крест, мы, как украинская сторона, и вы, как российская готовые и подтвердившие свои намерения в письменном виде открыть гуманитарный коридор в направлении Мариуполь-Запорожья, Запорожье-Мариуполь для эвакуации людей и завоза гуманитарных грузов., мы безотлагательно обратимся к международному трибуналу с требованием привлечь к ответственности лиц, которые приняли решение и не сдержали взятых на себя обещаний. в заложниках оказалось 300 тысяч человек, из них инсулинозависимые, онкобольные, маленькие дети", — заявила Верещук.

Она подчеркнула, что это гуманитарная катастрофа, требующая внимания всего мира. Мы будем информировать вас, уважаемые украинцы и уважаемое мировое сообщество, как будут развиваться события. Давайте вместе освещая то, что происходит сегодня в Украине, помогая друг другу. Остановим Путина и его намерения по поводу уничтожения нашего украинского государства. Работаем! Побеждаем! Слава Украине!

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже тринадцатый день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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