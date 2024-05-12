Россия обстреливает приграничье Сумщины: раздалось более 150 взрывов, есть погибший

В Краснопольской громаде погиб один человек.

В течение дня 12 мая российская армия 26 раз обстреляла пограничные территории и населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Обстрелы потерпели Сумская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

В Белопольской громаде враг бил из минометов и нанес удар FPV дроном. В Эсманской громаде россияне ударили FPV дроном и обстреляли населенные пункты из минометов. В Великописаревском обществе россияне сбросили 29 мин.

В Краснопольской громаде были произведены обстрелы из минометов и артиллерии. В результате артобстрела погиб один житель громады, еще два жителя получили ранения.

Зноб-новгородская громада: враг ударил из минометов. Миропольская громада: был совершен обстрел из танка. В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из минометов.

В Сумской громаде враг нанес ракетный удар по окраине города Сумы. В Середино-Будской громаде россияне сбросили шесть мин.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о жесткой ситуации на фронте и обратился к военным.

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