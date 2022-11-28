Россия обстреливает Украину и удерживает в готовности авиацию и корабли: Генштаб – о ситуации на фронте

Российские террористы в сутки, 28 ноября, 10 раз обстреляли Украину из РСЗО. Также оккупанты привели в готовность авиацию и корабли, которые являются носителями крылатых ракет.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"Враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Ситуация на линиях фронта:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Огурцово, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты обороняются. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону позиций на временно занятых территориях. Не прекращает артиллерийские обстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на територию нашей страны. Оккупанты с того дня обстреливают Украину ракетами, артиллерией и наносят авиаудары. По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия совершила 16 тысяч ракетных ударов по территории нашего государства.

Последний массированный ракетный обстрел Украины произошел 23 ноября. Тогда оккупанты выпустили по территории нашего государства ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Читайте также: