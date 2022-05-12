Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия обстреляла 10 населенных пунктов в Донецкой области за сутки: есть погибшие и раненые (фото)

Дата публикации
Просмотры
593
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия обстреляла 10 населенных пунктов в Донецкой области за сутки: есть погибшие и раненые (фото)

Фото: Национальная полиция Украины

Россия за сутки 11 мая обстреляла десять населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Войска РФ ударили по следующим населенным пунктам: Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орловка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка, село Красногоровка.

Разрушения претерпели 22 гражданских объекта — жилые дома, колледж, предприятие и объекты жизнеобеспечения.

Правоохранители задокументировали военные преступления России. Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, армия Российской Федерации продолжает обстреливать Запорожскую область. В четверг, 12 мая, российские войска запустили крылатую ракету по областному центру.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

В Донецкой области взлетел в воздух мост через Северский Донец

В Донецкой области взлетел в воздух мост через Северский Донец

Читайте также:

Следующая публикация