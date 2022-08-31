Россия обстреляла 12 многоэтажек в Никополе на Днепропетровщине (фото)

В ночь на 31 августа российская армия четыре раза обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов, аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

По самому городу Никополю оккупанты ударили дважды. Ранена 57-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. В Мировской общине обошлось без пострадавших.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в районе Куриловского котлована в городе Каменское Днепропетровской области нашли тело мужчины без головы. Погибший оказался 38-летним местным жителем, которого искали более двух недель.

Оккупанты могут сбежать или сдаться в плен – обращение Зеленского за 30 августа

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