Россия обстреляла Бурштынскую ТЭС: на месте вспыхнул пожар, дорогу перекрыли

На месте происшествия работают все экстренные службы.
Российские оккупанты в среду, 19 октября, обстреляли Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. На месте происшествия вспыхнул пожар, дорогу возле объекта перекрыли.
Об этом сказала глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.
"Враг атакует объекты критической инфраструктуры. К сожалению, наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, из-за чего возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Благодаря Богу, жертв нет. В который раз прошу реагировать на сигналы воздушной опасности. Сейчас дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, организован проезд по окрестным селам", — сказала Светлана Онищук.
Глава Ивано-Франковской ОВА призвала жителей региона экономить электроэнергию, поскольку из-за обстрелов энергетической инфраструктуры возможны перебои с электроснабжением.
По состоянию на 16:39 пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован.
Обстрелы Украины ракетами и дронами 19 октября
Российские оккупанты в среду, 19 октября, в очередной раз атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что им удалось сбить 4 из 6 ракет и 10 иранских беспилотников-камикадзе.
Также в столице Украины сегодня раздавались взрывы. Это – работа ПВО. В Киеве сбили российские ракеты и иранские дроны.
В Чернигове разразился российский дрон-камикадзе. Известно о трех раненых.
Взрывы также звучали и в Винницкой области.
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