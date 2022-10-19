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Россия обстреляла Бурштынскую ТЭС: на месте вспыхнул пожар, дорогу перекрыли

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5983
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Россия обстреляла Бурштынскую ТЭС: на месте вспыхнул пожар, дорогу перекрыли

Фото: ДТЕК Бурштинская ТЕС

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Российские оккупанты в среду, 19 октября, обстреляли Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. На месте происшествия вспыхнул пожар, дорогу возле объекта перекрыли.

Об этом сказала глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры. К сожалению, наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, из-за чего возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Благодаря Богу, жертв нет. В который раз прошу реагировать на сигналы воздушной опасности. Сейчас дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, организован проезд по окрестным селам", — сказала Светлана Онищук.

Глава Ивано-Франковской ОВА призвала жителей региона экономить электроэнергию, поскольку из-за обстрелов энергетической инфраструктуры возможны перебои с электроснабжением.

По состоянию на 16:39 пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован.

Обстрелы Украины ракетами и дронами 19 октября

Российские оккупанты в среду, 19 октября, в очередной раз атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что им удалось сбить 4 из 6 ракет и 10 иранских беспилотников-камикадзе.

Также в столице Украины сегодня раздавались взрывы. Это – работа ПВО. В Киеве сбили российские ракеты и иранские дроны.

В Чернигове разразился российский дрон-камикадзе. Известно о трех раненых.

Взрывы также звучали и в Винницкой области.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5983
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