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Россия обстреляла центр Бахмута: погибли семь человек, еще шестеро получили травмы

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Россия обстреляла центр Бахмута: погибли семь человек, еще шестеро получили травмы

Фото: Офис генерального прокурора

Россия в среду, 10 августа, обстреляла центр города Бахмут.

Российские военные преступники убили семеро мирных жителей и ранили еще шесть человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 10 августа российская оккупационная армия обстреляла центральную часть Бахмута. На месте трагедии погибли семь мирных жителей, еще шесть человек получили травмы.

© Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

Повреждены магазины, частные дома и многоэтажки. По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в Бахмуте местный житель корректировал огонь российской артиллерии по городу.

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