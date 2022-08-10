Россия обстреляла центр Бахмута: погибли семь человек, еще шестеро получили травмы

Российские военные преступники убили семеро мирных жителей и ранили еще шесть человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 10 августа российская оккупационная армия обстреляла центральную часть Бахмута. На месте трагедии погибли семь мирных жителей, еще шесть человек получили травмы.

Фото: Офис Генерального прокурора

Повреждены магазины, частные дома и многоэтажки. По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в Бахмуте местный житель корректировал огонь российской артиллерии по городу.

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