Россия обстреляла Днепропетровщину и Николаевщину: погибли 30 животных, повреждены здания

Оккупанты продолжают обстрелы Украины.
Россия в ночь на 8 октября из РСЗО обстреляла тригромады в Никопольском районе Днепропетровщины: погибли более 30 домашних животных. Также россияне обстреляли Николаевскую область.
Об этом говорится в сообщении ОК "Юг"
Российские оккупанты из РСЗО и артиллерии обстреляли Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую общины Никопольского района.
"Около восьмидесяти снарядов изуродовали частные дома, хозяйственные постройки, автобусные остановки, газопроводы и линии электропередач. Во дворах местных жителей рашисты убили более трех десятков домашних животных. Человеческих потерь нет", — говорится в сообщении.
Оккупанты также ракетами и артиллерией обстреляли Николаевскую область.
"Враг продолжал обстрелы портовой инфраструктуры Очакова. В Галицыновской общине поврежден жилой дом. В Широковской — ночные обстрелы пришлись на открытые территории и дороги. В двух населенных пунктах общины значительные разрушения получило аграрное предприятие, склады, сельхозтехника. Пострадавших нет", — говорится в сообщении .
В Баштанской общине в результате удара С-300 повреждены админздание, учебные заведения и медицинское учреждение. Погибших нет.
Обстрелы Украины
Российские оккупанты постоянно обстреливают мирные населенные пункты Украины. В ночь на 8 октября россияне ракетами обстреляли центр Харькова. Одна из ракет попала в лечебное заведение.
Утром 6 октября Россия обстреляла ракетами Хмельницкую область. Одна из ракет упала возле инфраструктурного объекта, другая – на пустыре. К счастью, никто из людей не пострадал.
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