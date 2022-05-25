Россия обстреляла Днепропетровщину из "Ураганов": Апостолово осталось без света

Россия обстреляла Днепропетровщину из "Ураганов": Апостолово осталось без света

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину и оставили один город без света.

Российская армия в ночь на 25 мая обстреляла из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, никто из людей не пострадал. Однако город Апостолово частично остался без света.

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"Сейчас во всех других общинах области все спокойно. Российские оккупационные войска на территории Днепропетровщины отсутствуют", — отметил председатель областного совета Николай Лукашук.

Напомним, российские оккупанты 25 мая нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области. Попали в промышленное предприятие. В результате оно полностью разрушено.

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