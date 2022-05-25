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Россия обстреляла Днепропетровщину из "Ураганов": Апостолово осталось без света

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Россия обстреляла Днепропетровщину из "Ураганов": Апостолово осталось без света

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину и оставили один город без света.

Российская армия в ночь на 25 мая обстреляла из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, никто из людей не пострадал. Однако город Апостолово частично остался без света.

"Сейчас во всех других общинах области все спокойно. Российские оккупационные войска на территории Днепропетровщины отсутствуют", — отметил председатель областного совета Николай Лукашук.

Напомним, российские оккупанты 25 мая нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области. Попали в промышленное предприятие. В результате оно полностью разрушено.

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