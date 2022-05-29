Россия обстреляла город и семь сел на Черниговщине и Сумщине – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронте.
Так, в течение 95-го дня полномасштабной войны российские войска продолжали обстрелы пограничных районов Черниговской и Сумской областей.
В частности, враг обстрелял села Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка в Черниговской области и Бачевск, Бояро-Лежачи, Мануховку и город Середина Буда Сумской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 мая.
"В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Слобожанском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций.
А на Харьковском направлении захватчики задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Также враг вел воздушную разведку и нанес авиационный удар по Прудянке.
Напомним, российско-оккупационные власти задержали турецкие рыбацкие лодки у побережья Крыма. На лодках было 12 рыбаков.
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