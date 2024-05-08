Россия обстреляла Херсон – город остался без света, поезд "Киев-Херсон" изменил движение

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Россия обстреляла Херсон в среду, 8 мая, в результате чего повреждена критическая инфраструктура и частично отсутствует свет.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Из-за вражеских ударов город частично остался без света. Сейчас энергетики работают над его восстановлением. Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, повреждены колеи. Поэтому движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев железнодорожники временно ограничили Николаев", — говорится в сообщении чиновника.

Для пассажиров, следовавших в Херсон или обратно, организован подвоз автобусами.

Напомним, под утро среды, Россия массированно атаковала Украину. В Воздушных силах сообщили, что страна-террористка запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны.

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