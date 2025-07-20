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Россия обстреляла Херсонщину: среди раненых — ребенок и ее отец
Оба получают медицинскую помощь.
Российские войска в ночь на 20 июля нанесли удар по населенному пункту Зимовник, Херсонской области. В результате вражеской атаки серьезно пострадали двое мирных жителей — ребенок и его отец.
Об этом сообщил Прокудин Александр.
Во время обстрела травмы получила 17-летняя девочка. По медицинским данным, у нее диагностирована взрывная травма, черепно-мозговое повреждение, контузия, а также обломочное ранение голени.
Ее 51-летний отец также получил серьезные ранения — взрывную травму, ожоги грудной клетки и отравление продуктами горения.
Оба потерпевших находятся в медицинском учреждении, где им предоставляется необходимая помощь.
Атаки на мирные населенные пункты со стороны РФ продолжаются, и гражданские продолжают становиться их жертвами. Украинские власти и международные организации неоднократно отмечали: удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.
Напомним, в ночь на воскресенье, 20 июля, российские войска совершили атаку по Запорожью и его пригородам. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, по меньшей мере три человека получили ранения. Взрывная волна и обломки повредили частные и многоквартирные дома и транспорт граждан.