Война / © ТСН

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Российские войска в ночь на 20 июля нанесли удар по населенному пункту Зимовник, Херсонской области. В результате вражеской атаки серьезно пострадали двое мирных жителей — ребенок и его отец.

Об этом сообщил Прокудин Александр.

Во время обстрела травмы получила 17-летняя девочка. По медицинским данным, у нее диагностирована взрывная травма, черепно-мозговое повреждение, контузия, а также обломочное ранение голени.

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Ее 51-летний отец также получил серьезные ранения — взрывную травму, ожоги грудной клетки и отравление продуктами горения.

Оба потерпевших находятся в медицинском учреждении, где им предоставляется необходимая помощь.

Атаки на мирные населенные пункты со стороны РФ продолжаются, и гражданские продолжают становиться их жертвами. Украинские власти и международные организации неоднократно отмечали: удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

Напомним, в ночь на воскресенье, 20 июля, российские войска совершили атаку по Запорожью и его пригородам. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, по меньшей мере три человека получили ранения. Взрывная волна и обломки повредили частные и многоквартирные дома и транспорт граждан.

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