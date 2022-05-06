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Россия обстреляла из "Градов" Днепропетровщину и нанесла ракетный удар

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Россия обстреляла из "Градов" Днепропетровщину и нанесла ракетный удар

Фото: Валентин Резниченко

В ночь на 6 апреля российские оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Никто не пострадал.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, из "Градов" Россия обстреляла два села в Зеленодольской и Широковской общине. А в Покровскую общину прилетела вражеская ракета. Она попала в поле, ничего не зацепила.

Напомним, в Днепропетровскую область переехали заводы, предприятия и кофейни из Донеччины и Луганщины, где идут боевые действия. Предприниматели перевезли оборудование и сырье. На Днепропетровщине им помогли найти помещения для работы и расселить людей.

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