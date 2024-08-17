Россия обстреляла Краматорск пятью ракетами РСЗО "Смерч": из-под завалов вытащили раненого (фото)

В Краматорске Донецкой области российским ударом разрушен жилой дом.
В Краматорске 17 августа в результате вражеского удара был частично разрушен двухэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Во время проведения аварийно-спасательных работ на месте обстрела чрезвычайники спасли из-под завалов раненого мужчину 1962 г.р. и передали работникам скорой медицинской помощи.
Всего спасатели разобрали 0,5 т строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены.
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин ранее сообщил, что россияне ударили по Краматорску из РСЗО "Смерч", раздались пять взрывов.
Напомним, россияне захватили три села на Донетчине и продвинулись дальше.
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