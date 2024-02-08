Россия обстреляла Николаев: целью стали жилые дома и коммунальные предприятия

Соответствующие службы обследуют территории, подвергшиеся атаке врага.
В ночь на 8 февраля Россия обстреляла Николаев. Повреждения получили более 20 жилых домов и частные и коммунальные предприятия.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
По его словам, по состоянию на утро соответствующие службы обследуют территории, подвергшиеся атаке врага.
"В настоящее время известно, что повреждения получили более 20 жилых домов — частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Есть последствия и на территории коммунального предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", — написал он.
Он добавил, что коммунальные бригады уберут территорию от обломков и мусора. Также будут продолжать работать и на той локации, которая пострадала от обстрелов накануне.
Напомним, накануне в Министерстве внутренних дел показали первые кадры после удара по Николаеву.
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