Россия обстреляла Николаев: целью стали жилые дома и коммунальные предприятия

В ночь на 8 февраля Россия обстреляла Николаев. Повреждения получили более 20 жилых домов и частные и коммунальные предприятия.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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По его словам, по состоянию на утро соответствующие службы обследуют территории, подвергшиеся атаке врага.

"В настоящее время известно, что повреждения получили более 20 жилых домов — частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Есть последствия и на территории коммунального предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", — написал он.

Он добавил, что коммунальные бригады уберут территорию от обломков и мусора. Также будут продолжать работать и на той локации, которая пострадала от обстрелов накануне.

Напомним, накануне в Министерстве внутренних дел показали первые кадры после удара по Николаеву.

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